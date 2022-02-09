Депутат Киевсовета Кулеба ответила на обвинение активистов в незаконном обогащении

ukru
15 марта, 19:03 • 102604 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 134013 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 118387 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 112300 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 102044 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 100116 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 87414 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 120201 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 125637 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127054 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Илон Маск планирует отправить Starship на Марс в 2026 году

Илон Маск планирует отправить Starship на Марс в 2026 году

15 марта, 20:55 • 20093 просмотра
В Чернигове ликвидировали пожар в многоэтажке после попадания: эвакуирована одна пожилая женщина

В Чернигове ликвидировали пожар в многоэтажке после попадания: эвакуирована одна пожилая женщина

15 марта, 22:37 • 31685 просмотра
Генштаб: на фронте 128 боевых столкновений, самые ожесточенные бои продолжаются на Покровском направлении

Генштаб: на фронте 128 боевых столкновений, самые ожесточенные бои продолжаются на Покровском направлении

15 марта, 23:04 • 34041 просмотра
Киев и центральные области под угрозой: вражеские БпЛА атакуют

Киев и центральные области под угрозой: вражеские БпЛА атакуют

16 марта, 00:06 • 50855 просмотра
Крым превращается в токсичную свалку: зараженный мазутом грунт агрессор захоранивает прямо на полуострове - ЦНС

Крым превращается в токсичную свалку: зараженный мазутом грунт агрессор захоранивает прямо на полуострове - ЦНС

02:05 • 15088 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 120201 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 120426 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 258448 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 287904 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 224321 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 103716 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 125637 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 110426 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 127774 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 129874 просмотра
Актуальное
Депутат Киевсовета Кулеба ответила на обвинение активистов в незаконном обогащении

Депутат Киевсовета Кулеба ответила на обвинение активистов в незаконном обогащении

Киев • УНН

 • 33568 просмотра

КИЕВ. 9 февраля. УНН. 8 и 9 февраля активисты ОО "Спортсмены за будущее Украины" провели акции возле двух домов в центре Киева. 8 февраля – по улице Стрелецкой и 9 февраля – по улице Михайловской, передает УНН со ссылкой на ASPI.

По этим адресам находится общественная приемная и место регистрации как частной предпринимательницы, ныне депутата Киевсовета от партии "Слуга народа" Евгении Кулебы. Эти события посетили корреспонденты, которые пообщались с участниками акций. По завершению пикета в редакцию позвонили из ОО "Спортсмены за будущее Украины" и сообщили, что Евгения Кулеба прокомментировала их протест на своем Facebook-странице.

"Во-первых, госпожа Кулеба подтвердила, что она проживает в доме по улице Михайловская, 24в, назвав это место "домом". Во-вторых, она назвала нас "неизвестными никому из знакомых" спортсменами. Мы считаем, что для представителей столичных властей не может быть "неизвестных" киевлян. В-третьих, единственным аргументом, который указала госпожа Кулеба - это якобы застройка у озера Вирлица. По нашему мнению, столичная депутатка таким образом подсознательно выдала собственный интерес к так называемым "столичным экопаркам" типа "Позняки" или "Вырлица", чтобы давить на легальных застройщиков. Может, именно за эти темы вроде "экопарков" Кулеба и имеет авто Tesla и брендовую одежду и аксессуары? Мы считаем, что своей публикацией она продолжает демонстрировать пренебрежение к киевлянам, и показательно, что она проиллюстрировала это сообщение фото с ожерельем, не похожим на дешевую бижутерию. Напомним, что мы ждем ответов на наши запросы от НАЗК и НАБУ, о которых депутатка тоже упомянула в сообщении. Поэтому завтра, 10 февраля, мы ждем всех неравнодушных киевлян на нашей акции под НАПК и НАБУ, где мы зарегистрируем наши заявления на эту "супервеликую" депутатку".

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Обществополитика

Обратиться по вопросам размещения рекламы