Депутат Киевсовета Кулеба ответила на обвинение активистов в незаконном обогащении

По этим адресам находится общественная приемная и место регистрации как частной предпринимательницы, ныне депутата Киевсовета от партии "Слуга народа" Евгении Кулебы. Эти события посетили корреспонденты, которые пообщались с участниками акций. По завершению пикета в редакцию позвонили из ОО "Спортсмены за будущее Украины" и сообщили, что Евгения Кулеба прокомментировала их протест на своем Facebook-странице.

"Во-первых, госпожа Кулеба подтвердила, что она проживает в доме по улице Михайловская, 24в, назвав это место "домом". Во-вторых, она назвала нас "неизвестными никому из знакомых" спортсменами. Мы считаем, что для представителей столичных властей не может быть "неизвестных" киевлян. В-третьих, единственным аргументом, который указала госпожа Кулеба - это якобы застройка у озера Вирлица. По нашему мнению, столичная депутатка таким образом подсознательно выдала собственный интерес к так называемым "столичным экопаркам" типа "Позняки" или "Вырлица", чтобы давить на легальных застройщиков. Может, именно за эти темы вроде "экопарков" Кулеба и имеет авто Tesla и брендовую одежду и аксессуары? Мы считаем, что своей публикацией она продолжает демонстрировать пренебрежение к киевлянам, и показательно, что она проиллюстрировала это сообщение фото с ожерельем, не похожим на дешевую бижутерию. Напомним, что мы ждем ответов на наши запросы от НАЗК и НАБУ, о которых депутатка тоже упомянула в сообщении. Поэтому завтра, 10 февраля, мы ждем всех неравнодушных киевлян на нашей акции под НАПК и НАБУ, где мы зарегистрируем наши заявления на эту "супервеликую" депутатку".