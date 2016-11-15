Активісти перекрили дорогу на вул.Грушевського біля ВР
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Активісти перекрили дорогу на вулиці Грушевського біля Верховної Ради, передає кореспондент УНН.
По вулиці Грушевського біля Верховної Ради дорога перекрита активістами.
Нагадаємо, 15 листопада станом на 10 годину біля Верховної Ради на акцію вкладників банку зібралось близько двохсот людей з прапорами.
Як повідомляв УНН, київська поліція повідомила про відсутність порушень порядку в центрі Києва станом на 10:00.