Активісти передали до АП свої звернення
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Активісти передали до Адміністрації Президента свої звернення, передає кореспондент УНН.
Активісти передали до АП свої звернення у вигляді папірців. За їхніми словами, звернень тисячі, зокрема щодо ситуації з бурштином. Активісти дали чиновникам тиждень на розгляд звернень. Вони вимагають, щоб наступного тижня Президент на Майдані прозвітував про їхнє виконання. Якщо цього не станеться, активісти повідомили, що організують новий Майдан.
Після цього активісти вирішили спуститися до вулиці Шовковичної для приєднання до іншої акції.