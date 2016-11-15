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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
19:23 • 17292 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

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Активісти передали до АП свої звернення

Активісти передали до АП свої звернення

Київ • УНН

 • 8701 перегляди

КИЇВ. 15 листопада. УНН. Активісти передали до Адміністрації Президента свої звернення, передає кореспондент УНН.

Активісти передали до АП свої звернення у вигляді папірців. За їхніми словами, звернень тисячі, зокрема щодо ситуації з бурштином. Активісти дали чиновникам тиждень на розгляд звернень. Вони вимагають, щоб наступного тижня Президент на Майдані прозвітував про їхнє виконання. Якщо цього не станеться, активісти повідомили, що організують новий Майдан.

Після цього активісти вирішили спуститися до вулиці Шовковичної для приєднання до іншої акції.

Українські Національні Новини

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