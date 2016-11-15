Активисты передали в АП свои обращения
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Активисты передали в Администрацию Президента свои обращения, передает корреспондент УНН.
Активисты передали в АП свои обращения в виде бумажек. По их словам, обращений тысячи, в том числе по ситуации с янтарем. Активисты дали чиновникам неделю на рассмотрение обращений. Они требуют, чтобы на следующей неделе Президент на Майдане отчитался об их выполнении. Если этого не произойдет, активисты сообщили, что организуют новый Майдан.
После этого активисты решили спуститься к улице Шелковичной для присоединения к другой акции.