Акт вандалізму: у Vodafone назвали причини збою зв’язку на Донбасі

ukru
Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри
Ексклюзив
07:52 • 10803 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
07:07 • 30779 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
06:08 • 39989 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 77094 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 139847 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 161610 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 209509 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
1 квітня, 10:23 • 199496 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 186620 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
1 квітня, 09:22 • 157699 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
3.8 м/с
92 %
746 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

NYT: путін продовжує тиснути - з Трампом і на полі бою

1 квітня, 23:00 • 69690 перегляди

Атака дронів на Харків: кількість поранених зросла до восьми

1 квітня, 23:29 • 63164 перегляди

росія використовує "розпливчастість" умов припинення вогню для ударів по українській енергетиці - ISW

1 квітня, 23:49 • 66280 перегляди

ISW: вимоги росії прямо суперечать меті Трампа щодо миру в Україні

2 квітня, 01:22 • 63885 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 53436 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 53436 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

06:05 • 38631 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 222701 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 347146 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 604431 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Анналена Бербок

Олег Синєгубов

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Харків

Вашингтон

Іран

Реклама
УНН Lite

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 68293 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 108240 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 134869 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 156866 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 169808 перегляди
Актуальне

Шахед-136

Qods Mohajer-6

The New York Times

TikTok

The Washington Post

Акт вандалізму: у Vodafone назвали причини збою зв’язку на Донбасі

Акт вандалізму: у Vodafone назвали причини збою зв’язку на Донбасі

Київ • УНН

 • 27468 перегляди

КИЇВ. 18 лютого. УНН. Сьогодні вночі на Донбасі стався збій мобільного зв’язку. Зокрема, повідомлялося про проблеми в роботі мобільного оператора Vodafone. Як повідомили УНН у пресслужбі Vodafone, причиною тому був акт вандалізму.

Цитата:

"Вночі була нетривала відсутність зв'язку на частині базових станцій у Донецькій та Луганській області, внаслідок обриву ВОЛЗ (волоконно-оптична лінія зв'язку - ред.), причина - акт вандалізму”, - наголосили у пресслужбі мобільного оператора.

Там додали, що зв'язок вночі відновили шляхом перемаршрутизації трафіку. До ранку завершили ремонт лінії.

Що було раніше

Сьогодні вночі користувачі в Facebook повідомляли, що зв'язку Vodafone не було у жителів Слов'янська, Краматорська, Покровська, Білокуракине, Сєвєродонецька та інших міст. Повідомлялося і про проблеми у користувачів "Київстар", утім згодом радник голови МВС Антон Геращенко повідомив, що інформація про перебої зі зв’язком "Київстар" в зоні ООС не підтверджується, а в роботі Vodafone дійсно був збій.

Контекст

Ранком 17 лютого ситуація на Донбасі загострилася. Протягом дня бойовики близько 50 разів обстріляли населені пункти та позиції ООС. Зокрема, Станицю Луганську, з артилерії, там пошкоджено дитячий садок. Серед військових та мирних жителів є поранені та постраждалі. Ввечері 17 лютого ворожі обстріли Станиці Луганської відновилися.

У зв'язку із загостренням на Донбасі Україна зробила запит на позачергове засідання ТКГ.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство
Bitcoin
$84,427.80
Золото
$3,154.60
Tesla
$268.93
Brent
$74.05
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.75
Ethereum
$1,865.07