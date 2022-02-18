Акт вандалізму: у Vodafone назвали причини збою зв’язку на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 18 лютого. УНН. Сьогодні вночі на Донбасі стався збій мобільного зв’язку. Зокрема, повідомлялося про проблеми в роботі мобільного оператора Vodafone. Як повідомили УНН у пресслужбі Vodafone, причиною тому був акт вандалізму.
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"Вночі була нетривала відсутність зв'язку на частині базових станцій у Донецькій та Луганській області, внаслідок обриву ВОЛЗ (волоконно-оптична лінія зв'язку - ред.), причина - акт вандалізму”, - наголосили у пресслужбі мобільного оператора.
Там додали, що зв'язок вночі відновили шляхом перемаршрутизації трафіку. До ранку завершили ремонт лінії.
Що було раніше
Сьогодні вночі користувачі в Facebook повідомляли, що зв'язку Vodafone не було у жителів Слов'янська, Краматорська, Покровська, Білокуракине, Сєвєродонецька та інших міст. Повідомлялося і про проблеми у користувачів "Київстар", утім згодом радник голови МВС Антон Геращенко повідомив, що інформація про перебої зі зв’язком "Київстар" в зоні ООС не підтверджується, а в роботі Vodafone дійсно був збій.
Контекст
Ранком 17 лютого ситуація на Донбасі загострилася. Протягом дня бойовики близько 50 разів обстріляли населені пункти та позиції ООС. Зокрема, Станицю Луганську, з артилерії, там пошкоджено дитячий садок. Серед військових та мирних жителів є поранені та постраждалі. Ввечері 17 лютого ворожі обстріли Станиці Луганської відновилися.
У зв'язку із загостренням на Донбасі Україна зробила запит на позачергове засідання ТКГ.