Акт вандализма: в Vodafone назвали причины сбоя связи на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 18 февраля. УНН. Сегодня ночью на Донбассе произошел сбой мобильной связи. В частности, сообщалось о проблемах в работе мобильного оператора Vodafone. Как сообщили УНН в пресс-службе Vodafone, причиной тому был акт вандализма.
Цитата:
"Ночью было непродолжительное отсутствие связи на части базовых станций в Донецкой и Луганской области, в результате обрыва ВОЛС (волоконно-оптическая линия связи - ред.), причина - акт вандализма”, - подчеркнули в пресс-службе мобильного оператора.
Там добавили, что связь ночью восстановили путем перемаршрутизации трафика. К утру завершили ремонт линии.
Что было ранее
Сегодня ночью пользователи в Facebook сообщали, что связи Vodafone не было у жителей Славянска, Краматорска, Покровска, Белокуракино, Северодонецка и других городов. Сообщалось и о проблемах у пользователей "Киевстар", впрочем, впоследствии советник главы МВД Антон Геращенко сообщил, что информация о перебоях со связью "Киевстар" в зоне ООС не подтверждается, а в работе Vodafone действительно был сбой.
Контекст
Утром 17 февраля ситуация на Донбассе обострилась. В течение дня боевики около 50 раз обстреляли населенные пункты и позиции ООС. В частности, Станицу Луганскую, из артиллерии, там поврежден детский сад. Среди военных и мирных жителей есть раненые и пострадавшие. Вечером 17 февраля вражеские обстрелы Станицы Луганской возобновились.
В связи с обострением на Донбассе Украина запросила внеочередное заседание ТКГ.