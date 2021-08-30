Аксьонов визнав “катастрофою” ситуацію зі сміттям в Криму

Цитата

“Говорив і буду говорити — неприпустимо терпіти начальників, які є вільними спостерігачами за всіма процесами, що відбуваються навколо них. Саме тому замість попереднього такого керівника ГУП РК „Кримекоресурси“ пана Попко виконуючим обов’язки призначений Олександр Володимирович Шимко. Очікую від Олександра Володимировича наведення порядку за даним напрямком та відповідального підходу до питань координації роботи безпосередньо з виконавчими органами влади”, - повідомив Аксьонов.

Після цього Аксьонов відправив до Феодосії робочу групу на чолі з главою уряду Юрієм Гоцанюком, щоб розібратися з сміттєвої проблемою в місті.

Нагадаємо

Жертвами нового паводку в Криму стали двоє осіб, ще 4 082 людини постраждали, місцезнаходження однієї людини до сих пір не встановлено і ще 59 осіб отримали шкоду здоров'ю різного ступеня тяжкості.