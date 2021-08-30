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17 березня, 19:38 • 97203 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 121057 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

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17 березня, 14:49 • 176551 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

17 березня, 13:49 • 153798 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

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17 березня, 09:48 • 161913 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

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17 березня, 09:17 • 178980 перегляди

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17 березня, 05:23 • 159370 перегляди

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Аксьонов визнав “катастрофою” ситуацію зі сміттям в Криму

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КИЇВ. 30 серпня. УНН. Підконтрольний Росії “глава” Криму Сергій Аксьонов після виїзних перевірок санітарного стану ряду міст на півострові визнав поточну ситуацію з вивезенням сміття в містах півострова “катастрофічною”. Про це повідомляє Крим.Реалії, пише УНН.

Цитата

“Говорив і буду говорити — неприпустимо терпіти начальників, які є вільними спостерігачами за всіма процесами, що відбуваються навколо них. Саме тому замість попереднього такого керівника ГУП РК „Кримекоресурси“ пана Попко виконуючим обов’язки призначений Олександр Володимирович Шимко. Очікую від Олександра Володимировича наведення порядку за даним напрямком та відповідального підходу до питань координації роботи безпосередньо з виконавчими органами влади”, - повідомив Аксьонов.

Після цього Аксьонов відправив до Феодосії робочу групу на чолі з главою уряду Юрієм Гоцанюком, щоб розібратися з сміттєвої проблемою в місті.

Нагадаємо

Жертвами нового паводку в Криму стали двоє осіб, ще 4 082 людини постраждали, місцезнаходження однієї людини до сих пір не встановлено і ще 59 осіб отримали шкоду здоров'ю різного ступеня тяжкості.

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