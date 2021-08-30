Аксьонов визнав “катастрофою” ситуацію зі сміттям в Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Підконтрольний Росії “глава” Криму Сергій Аксьонов після виїзних перевірок санітарного стану ряду міст на півострові визнав поточну ситуацію з вивезенням сміття в містах півострова “катастрофічною”. Про це повідомляє Крим.Реалії, пише УНН.
Цитата
“Говорив і буду говорити — неприпустимо терпіти начальників, які є вільними спостерігачами за всіма процесами, що відбуваються навколо них. Саме тому замість попереднього такого керівника ГУП РК „Кримекоресурси“ пана Попко виконуючим обов’язки призначений Олександр Володимирович Шимко. Очікую від Олександра Володимировича наведення порядку за даним напрямком та відповідального підходу до питань координації роботи безпосередньо з виконавчими органами влади”, - повідомив Аксьонов.
Після цього Аксьонов відправив до Феодосії робочу групу на чолі з главою уряду Юрієм Гоцанюком, щоб розібратися з сміттєвої проблемою в місті.
Нагадаємо
Жертвами нового паводку в Криму стали двоє осіб, ще 4 082 людини постраждали, місцезнаходження однієї людини до сих пір не встановлено і ще 59 осіб отримали шкоду здоров'ю різного ступеня тяжкості.