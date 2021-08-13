Повінь в Криму: жертвами негоди стали двоє осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Жертвами нового паводку в Криму стали двоє осіб, ще 4 082 людини постраждали, місцезнаходження однієї людини до сих пір не встановлено і ще 59 осіб отримали шкоду здоров'ю різного ступеня тяжкості. Про це повідомив російський "глава" анексованого Криму Сергій Аксьонов, передає Крим.Реалії, інформує УНН.
Деталі
У серпні через рясні опади східні регіони Криму знову виявилися затопленими.
Вранці 13 серпня виявилися підтопленими центральні вулиці Керчі. “Влада” Керчі попередила жителів, які проживають в низинних районах, бути готовими до евакуації.
В управлінні російського МНС для окупованого Криму оголосили штормове попередження на два дні — 13 і 14 серпня через прогноз про погіршення погодних умов на сході півострова.
За даними синоптиків, біля східного узбережжя Криму 13 серпня очікуються двометрові хвилі.
Провідний спеціаліст російського центру погоди “Фобос” Євген Тишковець заявив, що в окупованому Криму очікується “біблійний потоп” через зливи.
Додамо
На Крим після тривалого посушливого періоду обрушилися зливи, які привели до потопів цього літа. Найбільше в червні і липні від повеней постраждали Ялта і Керч.