Аксенов признал "катастрофой" ситуацию с мусором в Крыму
Киев • УНН
КИЕВ. 30 августа. УНН. Подконтрольный России “глава” Крыма Сергей Аксенов после выездных проверок санитарного состояния ряда городов на полуострове признал текущую ситуацию с вывозом мусора в городах полуострова “катастрофической”. Об этом сообщает Крим.Реалии, пишет УНН.
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“Говорил и буду говорить — недопустимо терпеть начальников, которые являются свободными наблюдателями за всеми процессами, происходящими вокруг них. Именно поэтому вместо предыдущего такого руководителя ГУП РК „Кримекоресурсы“ г Попко исполняющим обязанности назначен Александр Владимирович Шимко. Ожидаю от Александра Владимировича наведения порядка в данном направлении и ответственного подхода к вопросам координации работы непосредственно с исполнительными органами власти”, — сообщил Аксенов.
После этого Аксенов отправил в Феодосию рабочую группу во главе с главой правительства Юрием Гоцанюком, чтобы разобраться с мусорной проблемой в городе.
Напомним
Жертвами нового наводнения в Крыму стали два человека, еще 4082 человека пострадали, местонахождение одного человека до сих пор не установлено и еще 59 человек получили вред здоровью различной степени тяжести.