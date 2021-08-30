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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
07:14 • 12760 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
04:20 • 43711 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 135362 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 153098 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 124455 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 120809 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
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Аксенов признал "катастрофой" ситуацию с мусором в Крыму

Аксенов признал "катастрофой" ситуацию с мусором в Крыму

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 30 августа. УНН. Подконтрольный России “глава” Крыма Сергей Аксенов после выездных проверок санитарного состояния ряда городов на полуострове признал текущую ситуацию с вывозом мусора в городах полуострова “катастрофической”. Об этом сообщает Крим.Реалии, пишет УНН.

Цитата

“Говорил и буду говорить — недопустимо терпеть начальников, которые являются свободными наблюдателями за всеми процессами, происходящими вокруг них. Именно поэтому вместо предыдущего такого руководителя ГУП РК „Кримекоресурсы“ г Попко исполняющим обязанности назначен Александр Владимирович Шимко. Ожидаю от Александра Владимировича наведения порядка в данном направлении и ответственного подхода к вопросам координации работы непосредственно с исполнительными органами власти”, — сообщил Аксенов.

После этого Аксенов отправил в Феодосию рабочую группу во главе с главой правительства Юрием Гоцанюком, чтобы разобраться с мусорной проблемой в городе.

Напомним

Жертвами нового наводнения в Крыму стали два человека, еще 4082 человека пострадали, местонахождение одного человека до сих пор не установлено и еще 59 человек получили вред здоровью различной степени тяжести.

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