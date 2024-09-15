Агресор важко віддає українських жінок з полону - Лубінець
Київ • УНН
Уповноважений ВРУ з прав людини повідомив про труднощі з поверненням українських жінок з російського полону. Вдалося повернути 23 жінки, але процес передачі виявився надзвичайно складним.
Лубінець заявив, що окупанти важко віддають українських жінок з полону. Про це повідомляє Ми-Україна, передає УНН.
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Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець поінформував про труднощі з поверненням українських жінок з російського полону.
За його словами, вдалося повернути 23 жінки, які були в полоні, проте процес передачі виявився надзвичайно складним.
На жаль, росіяни максимально важко віддають, чомусь, наших героїнь. Я не можу зрозуміти, чому. В нас велика кількість ще залишається в полоні
Він порівняв дану ситуацію з поверненням до питання повернення оборонців Маріуполя, що також демонструє серйозні труднощі у звільненні українських військових.
Зеленський: 103 українських захисники повернулися з полону14.09.24, 21:45 • 25280 переглядiв