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Агресор важко віддає українських жінок з полону - Лубінець

Київ • УНН

 • 91067 перегляди

Уповноважений ВРУ з прав людини повідомив про труднощі з поверненням українських жінок з російського полону. Вдалося повернути 23 жінки, але процес передачі виявився надзвичайно складним.

Агресор важко віддає українських жінок з полону - Лубінець

Лубінець заявив, що окупанти важко віддають українських жінок з полону. Про це повідомляє Ми-Україна, передає УНН.

Деталі

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець поінформував про труднощі з поверненням українських жінок з російського полону.

За його словами, вдалося повернути 23 жінки, які були в полоні, проте процес передачі виявився надзвичайно складним.

На жаль, росіяни максимально важко віддають, чомусь, наших героїнь. Я не можу зрозуміти, чому. В нас велика кількість ще залишається в полоні

- сказав Дмитро Лубінець.

Він порівняв дану ситуацію з поверненням до питання повернення оборонців Маріуполя, що також демонструє серйозні труднощі у звільненні українських військових.

Зеленський: 103 українських захисники повернулися з полону14.09.24, 21:45 • 25280 переглядiв

Юлія Котвицька

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