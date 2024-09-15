Агрессор тяжело отдает украинских женщин из плена - Лубинец

Лубинец заявил, что оккупанты тяжело отдают украинских женщин из плена. Об этом сообщает Мы-Украина, передает УНН.

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Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец проинформировал о трудностях с возвращением украинских женщин из российского плена.

По его словам, удалось вернуть 23 женщины, которые были в плену, однако процесс передачи оказался чрезвычайно сложным.

К сожалению, россияне максимально тяжело отдают, почему-то, наших героинь. Я не могу понять, почему. У нас большое количество еще остается в плену - сказал Дмитрий Лубинец.

Он сравнил данную ситуацию с возвращением к вопросу возвращения защитников Мариуполя, что также демонстрирует серьезные трудности в освобождении украинских военных.

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