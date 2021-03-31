Агрохолдинг МХП Косюка серед кращих роботодавців країни

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Київ • УНН

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КИЇВ. 31 березня. УНН. МХП вчергове опинився серед топ-25 роботодавців за версією щорічного рейтингу журналу “Власть денег”, повідомляє прес-служба компанії, передає УНН.

Деталі

При складанні рейтингу враховуються загальні умови працевлаштування та турбота компанії про своїх співробітників, можливості для їхнього професійного й кар’єрного розвитку. Також цьогоріч актуальною була оцінка збереження числа співробітників і рівня заробітної плати в умовах пандемії.

“Ми дякуємо редакції за таку оцінку та пишаємося нею, адже для МХП люди — головна цінність та основний актив компанії. Ми цінуємо кожного з понад 32 000 наших співробітників у 16 регіонах України та на закордонних активах холдингу, оскільки віримо — будь-який успіх та будь-які зміни досягаються людьми”, — прокоментували в МХП.

Довідка

МХП — провідний виробник курячого м’яса в Україні із найбільшою часткою ринку і високою впізнаваністю бренду своїх продуктів (“Наша Ряба”). МХП контролює всі етапи виробництва м’яса птиці від вирощування зернових, виробництва комбікормів до інкубації яєць, вирощування бройлерного поголів’я, переробки, збуту, розподілу і продажу м’яса птиці (в тому числі через франчайзингові точки МХП). МХП використовує власні рефрижератори для доставки своєї продукції, що знижує загальні транспортні витрати і час доставки. З 15 травня 2008 року акції МХП котируються на Лондонській фондовій біржі під стікером MHPC.

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