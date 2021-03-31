Агрохолдинг МХП Косюка среди лучших работодателей страны
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. МХП в очередной раз оказался среди топ-25 работодателей по версии ежегодного рейтинга журнала "Власть денег", сообщает пресс-служба компании, передает УНН.
Детали
При составлении рейтинга учитываются общие условия трудоустройства и забота компании о своих сотрудниках, возможности для их профессионального и карьерного развития. Также в этом году актуальной была оценка сохранения числа сотрудников и уровня заработной платы в условиях пандемии.
"Мы благодарим редакцию за такую оценку и гордимся ею, ведь для МХП люди - главная ценность и основной актив компании. Мы ценим каждого из более 32 тыс. наших сотрудников в 16 регионах Украины и на зарубежных активах холдинга, поскольку верим - любой успех и любые изменения достигаются людьми", - прокомментировали в МХП.
Справка
МХП - ведущий производитель куриного мяса в Украине с наибольшей долей рынка и высокой узнаваемостью бренда своих продуктов ("Наша Ряба"). МХП контролирует все этапы производства мяса птицы от выращивания зерновых, производства комбикормов до инкубации яиц, выращивания бройлерного поголовья, переработки, сбыта, распределения и продажи мяса птицы (в том числе через франчайзинговые точки МХП). МХП использует собственные рефрижераторы для доставки своей продукции снижает общие транспортные расходы и время доставки. С 15 мая 2008 года акции МХП котируются на Лондонской фондовой бирже под стикером MHPC.