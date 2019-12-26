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Аграрний комітет відмінив завтрашнє засідання

Аграрний комітет відмінив завтрашнє засідання

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 грудня. УНН. Комітет з питань аграрної та земельної політики відмінив завтрашнє засідання, яке мало відбутися за дорученням голови ВР Дмитра Разумкова. Таке рішення підтримала більшість членів комітету на сьогоднішньому засіданні, передає кореспондент УНН.

“У мене пропозиція не проводити завтра комітет, провести завтра на 14:00 підкомітет (з земельних відносин — ред.). Поручити підкомітету попрацювати з таблицею. Опрацьовані з таблицею висновки надати комітету, а комітет провести в суботу на 9:00. Це дасть можливість час поспілкуватися робочій групі”, — сказав голова комітету Микола Сольський.

Так, рішення підтримали більшість членів комітету. Після чого засідання комітету оголосили закритим.

Як повідомляв УНН раніше, комітет з питань аграрної політики затвердив порядок засідань на кінець 2019 та на початок 2020 років.

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