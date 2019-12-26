Аграрний комітет розпочав засідання і затвердив порядок роботи
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. Комітет з питань аграрної політики затвердив порядок засідань на кінець 2019 та на початок 2020 років. Про це заявив на засіданні комітету з питань аграрної та земельної політики голова комітету Микола Сольський, передає кореспондент УНН.
Так, голова комітету Микола Сольський на початку сьогоднішнього засідання поставив на голосування протокольне доручення голови ВРУ Дмитра Разумкова щодо розкладу засідань комітету, яке підтримав 21 нардеп.
Так, засідання комітету відбудуться за наступним розкладом:
п’ятниця, 27 грудня - 9:00,
субота, 28 грудня - 9:00,
четвер, 2 січня - 12:00,
п’ятниця, 3 січня - 9:00,
понеділок, 6 січня - 9:00,
середа, 8 січня - 9:00,
четвер, 9 січня - 9:00,
п’ятниця, 10 січня - 9:00,
середа, 15 січня - 15:00.
Нагадаємо, голова ВРУ Дмитро Разумков доручив комітету з питань аграрної політики провести додаткові засідання 26, 27, 28 грудня 2019 року та 2, 3, 6, 8, 9, 10 січня 2020 року щодо розгляду законопроекту про відкриття ринку сільськогосподарських земель в Україні.