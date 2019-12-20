Разумков доручив аграрному комітету провести додаткові засідання щодо ринку землі
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Голова ВРУ Дмитро Разумков доручив комітету з питань аграрної політики провести додаткові засідання у 2019 та 2020 році щодо розгляду законопроекту про відкриття ринку сільськогосподарських земель в Україні, передає кореспондент УНН.
"Даю доручення комітету з питань аграрної та земельної політики провести засідання комітету 26, 27, 28 грудня 2019 року та 2, 3, 6, 8, 9, 10 січня 2020 року для розгляду пропозицій, які надійшли до другого читання до 2178-10", - сказав Разумков.
За його словами, ця позиція була обговорена з представниками всіх політичних фракцій та груп.
Нагадаємо, загалом до комітету ВР з питань аграрної та земельної політики надійшло 4500 поправок до законопроекту щодо запровадження ринку землі сільськогосподарського призначення.