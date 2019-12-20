Разумков поручил аграрному комитету провести дополнительные заседания по рынку земли

"Даю поручение комитету по вопросам аграрной и земельной политики провести заседание комитета 26, 27, 28 декабря 2019 года и 2, 3, 6, 8, 9, 10 января 2020 года для рассмотрения предложений, поступивших ко второму чтению в 2178-10", - сказал Разумков.

По его словам, эта позиция была обсуждена с представителями всех политических фракций и групп.

Напомним, всего в комитет ВР по вопросам аграрной и земельной политики поступило 4500 поправок к законопроекту о введении рынка земли сельскохозяйственного назначения.