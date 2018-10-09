Аграрії засіяли озимими 5,7 млн га
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Сільгоспвиробники на сьогодні посіяли озимих зернових на площі 5,7 млн га, що становить 79% від плану, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби Міністерства аграрної політики та продовольства України.
За даними прес-служби, зокрема посіяно озимої пшениці – 5 млн га (82%), жита – 109 тис. га (74%), озимого ячменю – 511 тис. га (59%), озимого ріпаку – 993 тис. га (112%).
За прогнозами Мінагрополітики, загалом аграрії планують посіяти озимих зернових під урожай 2019 року на площі 7,2 млн га.
Зокрема, озимої пшениці – 6,2 млн га, озимого ячменю – 872 тис. га.
Нагадаємо, станом на 28 вересня, українські аграрії намолотили 40,1 млн тонн зерна з площі 11,0 млн га (74%) при врожайності 36,4 ц/га.