Аграрії засіяли озимими 5,7 млн га

КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Сільгоспвиробники на сьогодні посіяли озимих зернових на площі 5,7 млн га, що становить 79% від плану, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби Міністерства аграрної політики та продовольства України.