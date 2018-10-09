Аграрии засеяли озимыми 5,7 млн га

По данным пресс-службы, в частности посеяно озимой пшеницы - 5 млн га (82%), ржи - 109 тыс. га (74%), озимого ячменя - 511 тыс. га (59%), озимого рапса - 993 тыс. га ( 112%).

По прогнозам Минагрополитики, в общем аграрии планируют посеять озимых зерновых под урожай 2019 на площади 7,2 млн га.

В частности, озимой пшеницы - 6,2 млн га, озимого ячменя - 872 тыс. га.

Напомним, по состоянию на 28 сентября, украинские аграрии намолотили 40,1 млн тонн зерна с площади 11,0 млн га (74%) при урожайности 36,4 ц/га.