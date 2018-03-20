Аграрії вийшли на всеукраїнський страйк
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Українські аграрії перекрили дороги в різних областях України, страйкуючи проти змін до Податкового кодексу України в частині скасування відшкодування ПДВ дрібним та середнім підприємцям. Про це повідомляє прес-служба Всеукраїнської аграрної ради, передає УНН.
Станом на 11:20 аграрії заблокували дороги у Харківській, Чернігівській, Київській та Житомирській областях.
Зміни були прийняті у грудні минулого року. За підрахунками аграріїв, за таких умов вони втратять близько 6 млрд грн, а їх кошти “перекладуть у кишеню” великих переробних агрохолдингів на кшталт “Кернел”. Тож, податкові нововведення вони приписують власнику “Кернел” Віталію Хомутинніку, який водночас є народним депутатом України та членом податкового комітету Верховної Ради України.
"Люди самі прийняли рішення виходити і блокувати дороги. Причина дуже проста, вони вкрай обурені тим, що Верховна Рада відверто лобіює інтереси великих олігархічних компаній і відбирає гроші у простих сільгоспвиробників. Це узаконене злодійство грошей у фермерів на користь великих компаній, в тому числі "Кернел", де серед засновників є депутати Верховної Ради. Ми вважаємо це кричущим проявом політичної корупції", - заявляв раніше заступник ВАР Михайло Соколов.
Аграрії вимагають анулювати “правки Хомутинніка” та схвалити їхній законопроект №7403-2.