Аграрии вышли на всеукраинскую забастовку
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Украинские аграрии перекрыли дороги в различных областях Украины, бастуя против изменений в Налоговый кодекс Украины в части отмены возмещения НДС мелким и средним предпринимателям. Об этом сообщает пресс-служба Всеукраинского аграрного совета, передает УНН.
По состоянию на 11:20 аграрии заблокировали дороги в Харьковской, Черниговской, Киевской и Житомирской областях.
Изменения были приняты в декабре прошлого года. По подсчетам аграриев, при таких условиях они потеряют около 6 млрд грн, а их средства "переведут в карман" крупных перерабатывающих агрохолдингов вроде "Кернел". Поэтому, налоговые нововведения они приписывают владельцу "Кернел" Виталию Хомутыннику, который является народным депутатом Украины и членом налогового комитета Верховной Рады Украины.
"Люди сами приняли решение выходить и блокировать дороги. Причина очень простая, они крайне возмущены тем, что Верховная Рада откровенно лоббирует интересы крупных олигархических компаний и отбирает деньги у простых сельхозпроизводителей. Это узаконенное воровство денег у фермеров в пользу крупных компаний, в том числе "Кернел", где среди основателей есть депутаты Верховной Рады. Мы считаем это вопиющим проявлением политической коррупции", - заявлял ранее заместитель ВАС Михаил Соколов.
Аграрии требуют аннулировать "правки Хомутынника" и принять их законопроект №7403-2.