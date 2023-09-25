Агентству відновлення передають 29 пунктів пропуску: на низці планують ремонти
Київ • УНН
КИЇВ. 25 вересня. УНН. Агентство відновлення отримало в підпорядкування 19 пунктів пропуску на кордоні, у процесі передача ще 10. Цього року плануються тендери на проєктування та ремонт 18 КПП, а в наступному році – початок робіт. Про це повідомив голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України Мустафа-Масі Найєм, пише УНН.
Цитата
"В Україні триває процес передачі автомобільних пунктів пропуску від Державної митної служби до сфери відповідальності Агентства. Будемо займатися будівництвом, реконструкцією і модернізацією КПП, їхнім утриманням та експлуатацією", - написав Найєм у Facebook.
З його слів, рішення про це Кабмін ухвалив ще у березні цього року.
"Наразі Агентство відновлення отримало в підпорядкування 19 пунктів пропуску, ще 10 – у процесі передачі. До кінця цього року плануємо провести тендерні процедури на проєктування та ремонт 18 КПП, а в наступному році – розпочати роботи по всіх обʼєктах", - повідомив голова агентства.
Він додав, що служби відновлення поступово оголошують тендери на утримання пунктів пропуску. "В планах – будівництво та відкриття нових КПП для покращення транспортного сполучення з країнами ЄС та Молдовою. Також Агентство працює над єдиним дизайн-кодом для всіх пунктів пропуску", - зазначив Найєм.
І нагадав, що торік завершили будівництво двох пунктів у Чернівецькій області на кордоні з Румунією.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Пасажиропотік на кордоні зменшився у порівнянні з літом, але досі досить високий - Держприкордонслужба