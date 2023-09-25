Пасажиропотік на кордоні зменшився у порівнянні з літом, але досі досить високий - Держприкордонслужба
Київ • УНН
КИЇВ. 25 вересня. УНН. З початку вересня кордон України перетнуло вже близько 3,1 млн осіб. В середньому за добу кордон може перетинати від 95 до 110 тис. осіб в обох напрямках. Про це розповів в ефірі телемарафону речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, передає кореспондент УНН.
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«Загалом 50% пасажиропотоку припадає на кордон з Польщею. Загалом з початку цього місяця кордон вже перетнуло близько 3,1 млн осіб. Ми бачимо певне зменшення динаміки пасажиропотоку у порівнянні з літніми місяцями, але він все одно залишається на досить високому рівні», - розповів Демченко.
За його словами, в середньому за добу кордон може перетинати від 95 до 110 тис. осіб в обох напрямках.
«Ми не фіксуємо ні переваги в'їзду значної, ні переваги виїзду з України», - додав Демченко.
Доповнення
Прикордонники щоденно затримують в середньому близько 30 осіб, які намагаються незаконно перетнути кордон України.