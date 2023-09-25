Пассажиропоток на границе уменьшился по сравнению с летом, но до сих пор достаточно высокий - Госпогранслужба

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Киев • УНН

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КИЕВ. 25 сентября. УНН. С начала сентября границу Украины пересекло уже около 3,1 млн человек. В среднем за сутки границу может пересекать от 95 до 110 тыс. человек в обоих направлениях. Об этом рассказал в эфире телемарафона спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, передает корреспондент УНН.

Цитата

«В целом 50% пассажиропотока приходится на границу с Польшей. Всего с начала этого месяца границу уже пересекло около 3,1 млн человек. Мы видим определенное уменьшение динамики пассажиропотока по сравнению с летними месяцами, но он все равно остается на достаточно высоком уровне», - рассказал Демченко.

По его словам, в среднем за сутки границу может пересекать от 95 до 110 тыс. человек в обоих направлениях.

«Мы не фиксируем ни преимущества въезда значительного, ни преимущества выезда из Украины», - добавил Демченко.

Дополнение

Пограничники ежедневно задерживают в среднем около 30 человек, которые пытаются незаконно пересечь границу Украины.

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