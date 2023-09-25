Щоденно близько 30 осіб намагаються незаконно перетнути кордон - ДПСУ

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«Спроби незаконно перетнути кордон залишаються, ми не відмічаємо значного збільшення таких спроб. Їх кількість залишається сталою, в середньому десь 30 осіб за добу прикордонники затримують на кордоні під час спроби незаконно залишити межі країни», - розповів Демченко.

Він зазначив, що це й поза межами пунктів пропуску, де відмічається найбільше таких випадків, а також і в пунктах пропуску, коли особи намагаються використати підробні документи.

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«Найбільше спроб по зеленій ділянці кордону, тобто поза межею пунктів пропуску фіксується на кордоні з Румунією та Молдовою, а по пунктах пропуску найбільше таких спроб незаконно перетнути кордон в тому числі із підробленими документами – на кордоні з Польщею. Загалом на кордон з Польщею припадає 50% від усього пасажиропотоку, тому по пунктах пропуску тут найбільше таких випадків», - сказав Демченко.

Також він повідомив, що з 24 лютого минулого року у пунктах пропуску інспекторами було викрито близько 6 тисяч 800 осіб, які використовували підробні документи, або намагалися перетнути кордон в інший незаконний спосіб у пунктах пропуску.

«По зеленій ділянці кордону таких осіб було затримано близько 15 тисяч», - додав Демченко.

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