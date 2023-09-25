Ежедневно около 30 человек пытаются незаконно пересечь границу - ГПСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 25 сентября. УНН. Пограничники ежедневно задерживают в среднем около 30 человек, которые пытаются незаконно пересечь границу Украины. Об этом рассказал в эфире телемарафона спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, передает корреспондент УНН.
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«Попытки незаконно пересечь границу остаются, мы не отмечаем значительного увеличения таких попыток. Их количество остается постоянным, в среднем где-то 30 человек в сутки пограничники задерживают на границе при попытке незаконно покинуть пределы страны», - рассказал Демченко.
Он отметил, что это и за пределами пунктов пропуска, где отмечается больше всего таких случаев, а также и в пунктах пропуска, когда лица пытаются использовать поддельные документы.
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«Больше всего попыток по зеленому участку границы, то есть за пределами пунктов пропуска фиксируется на границе с Румынией и Молдовой, а по пунктам пропуска больше всего таких попыток незаконно пересечь границу в том числе с поддельными документами – на границе с Польшей. В целом на границу с Польшей приходится 50% от всего пассажиропотока, поэтому по пунктам пропуска здесь больше всего таких случаев», - сказал Демченко.
Также он сообщил, что с 24 февраля прошлого года в пунктах пропуска инспекторами было разоблачено около 6 тысяч 800 человек, которые использовали поддельные документы, или пытались пересечь границу другим незаконным способом в пунктах пропуска.
«По зеленому участку границы таких лиц было задержано около 15 тысяч», - добавил Демченко.
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