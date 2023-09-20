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На кордоні з Румунією знову знайшли тіло людини

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 вересня. УНН. Українські прикордонники знайшли вже 24, від початку повномасштабного вторгнення, тіло людини на кордоні з ЄС. У відомстві зазначають, що характер розкладення свідчить, що останки там пролежали досить довго, передає УНН.

Цитата

"Це 24 зафіксований випадок загибелі чоловіка на кордоні з ЄС від початку повномасштабного вторгнення. Видно, що тіло, швидше навіть – скелет у зимовому одязі – лежало там довго. Вкотре нагадуємо, що такі способи перетнути кордон не лише незаконні, а й небезпечні!", - йдеться в повідомленні. 

Доповнення

Як раніше повідомляв УНН, кількість незаконних перетинів кордону не зменшується. Щодня затримують близько 20-30 осіб, найбільше ловлять на кордоні з Румунією та Молдовою, повідомив під час телемарафону речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. За його словами, фіксуються незаконні спроби перетину кордону і по пунктах пропуску, коли особи на легальних каналах намагаються використати підробні документи. Держприкордонслужба, в тому числі із правоохоронними органами, викрила 220 злочинних груп, які займалися незаконним переправленням осіб через кордон.

За словами народного депутата Давида Арахамії, українців, які виїхали за кордон за підробленими довідками про непридатність до служби, можуть екстрадувати додому. 

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