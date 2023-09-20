На границе с Румынией снова нашли тело человека

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"Это 24 зафиксированный случай гибели мужчины на границе с ЕС с начала полномасштабного вторжения. Видно, что тело, скорее даже – скелет в зимней одежде – лежало там долго. Еще раз напоминаем, что такие способы пересечь границу не только незаконны, но и опасны!", - говорится в сообщении.

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Как ранее сообщал УНН, количество незаконных пересечений границы не уменьшается. Ежедневно задерживают около 20-30 человек, больше всего ловят на границе с Румынией и Молдовой, сообщил во время телемарафона представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко. По его словам, фиксируются незаконные попытки пересечения границы и по пунктам пропуска, когда лица на легальных каналах пытаются использовать поддельные документы. Госпогранслужба, в том числе с правоохранительными органами, разоблачила 220 преступных групп, которые занимались незаконной переправкой лиц через границу.

По словам народного депутата Давида Арахамии, украинцев, которые выехали за границу по поддельным справкам о непригодности к службе, могут экстрадировать домой.

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