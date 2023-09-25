Агентству восстановления передают 29 пунктов пропуска: на ряде планируют ремонты
Киев • УНН
КИЕВ. 25 сентября. УНН. Агентство восстановления получило в подчинение 19 пунктов пропуска на границе, в процессе передача еще 10. В этом году планируются тендеры на проектирование и ремонт 18 КПП, а в следующем году – начало работ. Об этом сообщил председатель Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины Мустафа-Маси Найем, пишет УНН.
Цитата
"В Украине продолжается процесс передачи автомобильных пунктов пропуска от Государственной таможенной службы в сферу ответственности Агентства. Будем заниматься строительством, реконструкцией и модернизацией КПП, их содержанием и эксплуатацией", - написал Найем в Facebook.
По его словам, решение об этом Кабмин принял еще в марте этого года.
"Сейчас Агентство восстановления получило в подчинение 19 пунктов пропуска, еще 10 – в процессе передачи. До конца этого года планируем провести тендерные процедуры на проектирование и ремонт 18 КПП, а в следующем году – начать работы по всем объектам", - сообщил глава агентства.
Он добавил, что службы восстановления постепенно объявляют тендеры на содержание пунктов пропуска. "В планах – строительство и открытие новых КПП для улучшения транспортного сообщения со странами ЕС и Молдовой. Также Агентство работает над единым дизайн-кодом для всех пунктов пропуска", - отметил Найем.
И напомнил, что в прошлом году завершили строительство двух пунктов в Черновицкой области на границе с Румынией.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пассажиропоток на границе уменьшился по сравнению с летом, но все еще достаточно высок - Госпогранслужба