Агентству восстановления передают 29 пунктов пропуска: на ряде планируют ремонты

КИЕВ. 25 сентября. УНН. Агентство восстановления получило в подчинение 19 пунктов пропуска на границе, в процессе передача еще 10. В этом году планируются тендеры на проектирование и ремонт 18 КПП, а в следующем году – начало работ. Об этом сообщил председатель Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины Мустафа-Маси Найем, пишет УНН.