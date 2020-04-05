Агент Маліновського: перехід в "Фіорентину" не входить в плани гравця

За словами агента Вадима Шаблія його підопічний не планує переходити до “Фіорентини”.

“Перехід в „Фіорентину“ не входить в плани Руслана Маліновського. „Фіалки“ цікавилися нашим півзахисником ще влітку, але він вибрав „Аталанту“ і нітрохи про це не шкодує”, — наголосив Шаблій.

Примітно, що “Фіорентина” є 2-кратним переможцем Серії А та шестикратним чемпіоном Кубку Італії. Наразі в клубі виступає зірковий, титулований француз Франк Рібері, а найдорожчим гравцем колективу є вінце Федеріко К’єза (60 млн. євро).

Додамо, в поточному сезоні Маліновський провів за “Аталанту” 31 матч у всіх турнірах, в яких забив п’ять м’ячів і віддав п’ять гольових передач.