Агент Малиновского: переход в "Фиорентину" не входит в планы игрока
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. Агент полузащитника сборной Украины Руслана Малиновского прокомментировал возможный переезд хавбека в флорентийской "Фиорентины", передает УНН со ссылкой на "zbirna.com".
По словам агента Вадима Шаблия его подопечный не планирует переходить в “Фиорентину”.
“Переход в „Фиорентину“ не входит в планы Руслана Малиновского. „Фиалки“ интересовались нашим полузащитником еще летом, но он выбрал „Аталанту“ и ничуть об этом не жалеет”, — подчеркнул Шаблий.
Примечательно, что “Фиорентина” является 2-кратным победителем Серии А и шестикратным чемпионом Кубка Италии. Сейчас в клубе выступает звездный, титулованный француз Франк Рибери, а самым дорогим игроком коллектива является венчик Федерико Кьеза (60 млн. евро).
Добавим, в текущем сезоне Малиновский провел за “Аталанту” 31 матч во всех турнирах, в которых забил пять мячей и отдал пять голевых передач.