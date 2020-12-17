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Афера із майном Нацгвардії: в суді пояснили, чому скасували арешт чиновника системи МВС

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 грудня. УНН. Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду скасувала взяття під варту підозрюваному у справі щодо заволодіння майном Нацгвардії, директору Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України Костянтину Дубоносу через участь у засіданні неуповноваженого прокурора. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу суду.

Афера із майном Нацгвардії: в суді пояснили, чому скасували арешт чиновника системи МВС

Так, 17 грудня колегія суддів Апеляційної палати проголосила повний текст ухвали від 11 грудня, якою скасувала ухвалу слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 2 грудня 2020 року та призначила новий розгляд клопотання детектива НАБУ про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до підозрюваного у справі № 991/9882/20.

“Скасовуючи рішення слідчого судді, колегія суддів встановила, що за змістом постанови Генерального прокурора від 01.12.2020 про заміну групи прокурорів станом на 02.12.2020 прокурор САП, який був присутній у судовому засіданні при вирішенні клопотання детектива НАБУ слідчим суддею, не був включений у групу прокурорів у відповідному кримінальному провадженні. Тому, суд апеляційної інстанції дійшов до висновку, що судове засідання щодо розгляду клопотання детектива, у ході якого постановлено оскаржуване рішення, відбулося за відсутності прокурора. У зв’язку з цим рішення слідчого судді скасовано на підставі п.3 ч. 2 ст. 412 КПК”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що враховуючи, що апеляційним судом перевіряється правильність обставин, встановлених слідчим суддею, а постанова Генерального прокурора від 1 грудня 2020 року у слідчого судді на час розгляду клопотання 2 грудня 2020 року була відсутня, колегія суддів призначила новий розгляд слідчим суддею клопотання детектива НАБУ.

Як повідомлялося, Апеляційна палата ВАКС призначила новий розгляд клопотання детектива НАБУ про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваному Дубоносу.

Нагадаємо, ВАКС арештував Дубоноса з альтернативою внесення застави у розмірі 1 млн гривень.

Додамо, що експрезиденту “Укрбуду” Максиму Микитасю повідомили про підозру у наданні хабара Дубоносу, який знизив вартість житлового комплексу на Печерську в межах справи щодо заволодіння 81,5 млн грн Нацгвардії.

Окрім того, стало відомо, що у цій справі фігурує заступник глави ОПУ Татаров.

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