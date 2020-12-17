Афера с имуществом Нацгвардии: в суде объяснили, почему отменили арест чиновника системы МВД
Киев • УНН
КИЕВ. 17 декабря. УНН. Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отменила взятие под стражу подозреваемому по делу о завладении имуществом Нацгвардии, директору Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины Константину Дубоносу из-за участия в заседании неуполномоченного прокурора. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу суда.
Так, 17 декабря коллегия судей Апелляционной палаты провозгласила полный текст постановления от 11 декабря, которым отменила постановление следственного судьи Высшего антикоррупционного суда от 2 декабря 2020 года и назначила рассмотрение ходатайства детектива НАБУ о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого по делу № 991/9882/20.
"Отменяя решение следственного судьи, коллегия судей установила, что по содержанию постановления Генерального прокурора от 01.12.2020 о замене группы прокуроров по состоянию на 02.12.2020 прокурор САП, который присутствовал в судебном заседании при разрешении ходатайства детектива НАБУ следственным судьей, не был включен в группу прокуроров в соответствующем уголовном производстве. Поэтому, суд апелляционной инстанции пришел к выводу, что судебное заседание по рассмотрению ходатайства детектива, в ходе которого вынесено оспариваемое решение, состоялось в отсутствие прокурора. В связи с этим решение следственного судьи отменено на основании п.3 ч. 2 ст. 412 УПК", - говорится в сообщении.
Отмечается, что учитывая, что апелляционным судом проверяется правильность обстоятельств, установленных следственным судьей, а постановление Генерального прокурора от 1 декабря 2020 года в следственного судьи на время рассмотрения ходатайства 2 декабря 2020 года отсутствовало, коллегия судей назначила рассмотрение следственным судьей ходатайства детектива НАБУ.
Как сообщалось, Апелляционная палата ВАКС назначила рассмотрение ходатайства детектива НАБУ о применении меры пресечения в виде содержания под стражей подозреваемому Дубоносу.
Напомним, ВАКС арестовал Дубоноса с альтернативой внесения залога в размере 1 млн гривен.
Добавим, что экс-президенту "Укрбуда" Максиму Микитасю сообщили о подозрении в даче взятки Дубоносу, который снизил стоимость жилого комплекса на Печерске в рамках дела о завладении 81,5 млн грн Нацгвардии.
Кроме того, стало известно, что в этом деле фигурирует заместитель главы ОПУ Татаров.