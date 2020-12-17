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Афера с имуществом Нацгвардии: в суде объяснили, почему отменили арест чиновника системы МВД

Киев • УНН

 • 9804 просмотра

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отменила взятие под стражу подозреваемому по делу о завладении имуществом Нацгвардии, директору Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины Константину Дубоносу из-за участия в заседании неуполномоченного прокурора. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу суда.

Афера с имуществом Нацгвардии: в суде объяснили, почему отменили арест чиновника системы МВД

Так, 17 декабря коллегия судей Апелляционной палаты провозгласила полный текст постановления от 11 декабря, которым отменила постановление следственного судьи Высшего антикоррупционного суда от 2 декабря 2020 года и назначила рассмотрение ходатайства детектива НАБУ о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого по делу № 991/9882/20.

"Отменяя решение следственного судьи, коллегия судей установила, что по содержанию постановления Генерального прокурора от 01.12.2020 о замене группы прокуроров по состоянию на 02.12.2020 прокурор САП, который присутствовал в судебном заседании при разрешении ходатайства детектива НАБУ следственным судьей, не был включен в группу прокуроров в соответствующем уголовном производстве. Поэтому, суд апелляционной инстанции пришел к выводу, что судебное заседание по рассмотрению ходатайства детектива, в ходе которого вынесено оспариваемое решение, состоялось в отсутствие прокурора. В связи с этим решение следственного судьи отменено на основании п.3 ч. 2 ст. 412 УПК", - говорится в сообщении.

Отмечается, что учитывая, что апелляционным судом проверяется правильность обстоятельств, установленных следственным судьей, а постановление Генерального прокурора от 1 декабря 2020 года в следственного судьи на время рассмотрения ходатайства 2 декабря 2020 года отсутствовало, коллегия судей назначила рассмотрение следственным судьей ходатайства детектива НАБУ.

Как сообщалось, Апелляционная палата ВАКС назначила рассмотрение ходатайства детектива НАБУ о применении меры пресечения в виде содержания под стражей подозреваемому Дубоносу.

Напомним, ВАКС арестовал Дубоноса с альтернативой внесения залога в размере 1 млн гривен.

Добавим, что экс-президенту "Укрбуда" Максиму Микитасю сообщили о подозрении в даче взятки Дубоносу, который снизил стоимость жилого комплекса на Печерске в рамках дела о завладении 81,5 млн грн Нацгвардии.

Кроме того, стало известно, что в этом деле фигурирует заместитель главы ОПУ Татаров.

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