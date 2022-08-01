Аеропорт "Ужгород" не готовий до цивільних рейсів з ЄС - голова ОВА

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«Вимушений корегувати інформацію, яку поширили певні функціонери стосовно роботи міжнародного аеропорту «Ужгород»: сьогодні летовище не готове приймати або відправляти цивільні рейси на територію Європейського Союзу», - написав Микита.

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Так, за словами голови Закарпатської ОВА:



аеропорт не має відповідних дозвільних документів на початок роботи;



небо над Україною закрите, так само як і закриті усі аеропорти;



немає підписаних документів з ЄС про можливість запуску регулярних рейсів на територію Євросоюзу;



світлосигнальна система, злітна смуга та інші елементи інфраструктури не готові приймати регулярні рейси тощо.



«Так, ми працюємо над приведенням аеропорту до вимог та сертифікації. Для виконання комплексу заходів залучені Міністерство інфраструктури України, Украерорух, СБУ, ДСНС, найкращі фахівці за напрямком приватної пасажирської і вантажної авіації для консалтингу й оптимізації роботи летовища та інші. Але ми говоримо про процес – довготривалий та системний. Тому зараз заяви про відновлення роботи аеропорту – це не більше, ніж бажання та наміри», - розповів Микита.

Він закликав всіх виважено підходити до подачі інформації та не забувати, що в країні воєнний стан.

«Правову кваліфікацію цій ситуації нададуть правоохоронні органи», - додав Микита.

Раніше

У ЗМІ з'явилася інформація, що аеропорт в Ужгороді найближчим часом зможе запрацювати.

Голова Закарпатської обласної ради Володимир Чубірко повідомляв, що депутати облради Закарпаття суттєво підняли фінансування Ужгородського аеропорту.

"Статутний фонд збільшено на 26 млн грн, щоб провести необхідні процедури, отримати дозволи, побудувати необхідні будівлі і нарешті починати заробляти, а не рахувати збитки. Це важливий аеропорт для України. Колишній мінус – злітно-посадкова смуга, яка починається за кордоном, - стала його плюсом. Треба це використовувати", - написав він.