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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Аэропорт "Ужгород" не готов к гражданским рейсам из ЕС - глава ОВА

Аэропорт "Ужгород" не готов к гражданским рейсам из ЕС - глава ОВА

Киев • УНН

 • 226726 просмотра

КИЕВ. 1 августа. УНН. Международный аэропорт "Ужгород" не готов принимать или отправлять гражданские рейсы на территорию Европейского Союза. Аэропорт не имеет соответствующих разрешительных документов для начала работы. Об этом сообщил глава Закарпатской ОВА Виктор Мыкыта на своей странице в Facebook, информирует УНН.

Цитата

«Вынужден корректировать информацию, которую распространили определенные функционеры относительно работы международного аэропорта «Ужгород»: сегодня аэропорт не готов принимать или отправлять гражданские рейсы на территорию Европейского Союза», - написал Мыкыта.

Детали

Так, по словам главы Закарпатской ОВА:

  • аэропорт не имеет соответствующих разрешительных документов на начало работы;
  • небо над Украиной закрыто, равно как и закрыты все аэропорты;
  • нет подписанных документов с ЕС о возможности запуска регулярных рейсов на территорию Евросоюза;
  • светосигнальная система, взлетная полоса и другие элементы инфраструктуры не готовы принимать регулярные рейсы.

«Да, мы работаем над приведением аэропорта к требованиям и сертификацией. Для выполнения комплекса мероприятий привлечены Министерство инфраструктуры Украины, Украэрорух, СБУ, ГСЧС, лучшие специалисты по направлению частной пассажирской и грузовой авиации для консалтинга и оптимизации работы аэропорта и другие. Но мы говорим о процессе – долговременном и системном. Поэтому сейчас заявления о возобновлении работы аэропорта – это не больше, чем желания и намерения», – рассказал Мыкыта.

Он призвал всех взвешенно подходить к подаче информации и не забывать, что в стране военное положение.

«Правовую квалификацию этой ситуации предоставят правоохранительные органы», – добавил Мыкыта.

Ранее

В СМИ появилась информация, что аэропорт в Ужгороде в ближайшее время сможет заработать.

Глава Закарпатского областного совета Владимир Чубирко сообщал, что депутаты облсовета Закарпатья существенно подняли финансирование Ужгородского аэропорта.

"Уставный фонд увеличен на 26 млн грн, чтобы провести необходимые процедуры, получить разрешения, построить необходимые здания и наконец начинать зарабатывать, а не считать убытки. Это важный аэропорт для Украины. Бывший минус – взлетно-посадочная полоса, которая начинается за границей, - стала его плюсом. Надо это использовать", - написал он.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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