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Аеропорт Арланда в Стокгольмі закрив повітряний рух після сигналу тривоги про дрони

Аеропорт Арланда в Стокгольмі закрив повітряний рух після сигналу тривоги про дрони

Київ • УНН

 • 13386 перегляди

Аеропорт Арланда у Стокгольмі закрив повітряний рух після виявлення чотирьох дронів. Щонайменше п'ять літаків були перенаправлені в інші аеропорти, поліція розпочала розслідування.

Щонайменше п'ять літаків були змушені перенаправити рейси в інші аеропорти.

Пише УНН із посиланням на Aftonbladet і Airlive.

Деталі

Кілька безпілотників навколо аеропорту змусили аеропорт Арланда у Стокгольмі закритись в ночь на понедельник.

Сесілія Бенгтсрьом із пресслужби Управління цивільної авіації Швеції повідомила газеті Aftonbladet, що рішення було ухвалено після того, як персонал у польотній вишці побачив над аеропортом чотири дрони.

Щонайменше п'ять літаків було перенаправлено з Арланда в аеропорт Гельсінкі-Вантаа.

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Попереднє розслідування:

За фактом диверсії в аеропорту і порушень Закону про безпеку було розпочато розслідування. Поліція підозрює, що ця дія була навмисною, але мета неясна.

Представник поліції Даніель Вікдаль сказав: "Ми підозрюємо, що це був навмисний акт, але я не можу відповісти на його мету. У зв'язку з конфіденційністю розслідування ми не хочемо давати інформацію про те, який саме дрон був помічений або ким".

Збройні сили Швеції заявили, що знають про інцидент і перебувають у контакті з аеропортом Арланда.

Нагадаємо

На базі НАТО в Гайленкірхені майже на добу було оголошено попередження про тероризм. Заходи вжито на підставі інформації про можливу загрозу з боку росії.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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