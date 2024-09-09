Аеропорт Арланда в Стокгольмі закрив повітряний рух після сигналу тривоги про дрони
Київ • УНН
Аеропорт Арланда у Стокгольмі закрив повітряний рух після виявлення чотирьох дронів. Щонайменше п'ять літаків були перенаправлені в інші аеропорти, поліція розпочала розслідування.
Щонайменше п'ять літаків були змушені перенаправити рейси в інші аеропорти.
Пише УНН із посиланням на Aftonbladet і Airlive.
Деталі
Кілька безпілотників навколо аеропорту змусили аеропорт Арланда у Стокгольмі закритись в ночь на понедельник.
Сесілія Бенгтсрьом із пресслужби Управління цивільної авіації Швеції повідомила газеті Aftonbladet, що рішення було ухвалено після того, як персонал у польотній вишці побачив над аеропортом чотири дрони.
Щонайменше п'ять літаків було перенаправлено з Арланда в аеропорт Гельсінкі-Вантаа.
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Попереднє розслідування:
За фактом диверсії в аеропорту і порушень Закону про безпеку було розпочато розслідування. Поліція підозрює, що ця дія була навмисною, але мета неясна.
Представник поліції Даніель Вікдаль сказав: "Ми підозрюємо, що це був навмисний акт, але я не можу відповісти на його мету. У зв'язку з конфіденційністю розслідування ми не хочемо давати інформацію про те, який саме дрон був помічений або ким".
Збройні сили Швеції заявили, що знають про інцидент і перебувають у контакті з аеропортом Арланда.
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