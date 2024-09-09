Аэропорт Арланда в Стокгольме закрыл воздушное движение после сигнала тревоги о дронах
Киев • УНН
Аэропорт Арланда в Стокгольме закрыл воздушное движение после обнаружения четырех дронов. По меньшей мере пять самолетов были перенаправлены в другие аэропорты, полиция начала расследование.
По меньшей мере пять самолетов были вынуждены перенаправить рейсы в другие аэропорты.
Пишет УНН со ссылкой на Aftonbladet и Airlive.
Детали
Несколько беспилотников вокруг аэропорта заставили аэропорт Арланда в Стокгольме закрыться в ночь на понедельник.
Сесилия Бенгтсрьом из пресс-службы Управления гражданской авиации Швеции сообщила газете Aftonbladet, что решение было принято после того, как персонал в полетной вышке увидел над аэропортом четыре дрона.
По меньшей мере пять самолетов были перенаправлены из Арланда в аэропорт Хельсинки-Вантаа.
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Предварительное расследование:
По факту диверсии в аэропорту и нарушений Закона о безопасности было начато расследование. Полиция подозревает, что это действие было преднамеренным, но цель неясна.
Представитель полиции Даниэль Викдаль сказал: «Мы подозреваем, что это был преднамеренный акт, но я не могу ответить на его цель. В связи с конфиденциальностью расследования мы не хотим давать информацию о том, какой именно дрон был замечен или кем».
Вооруженные силы Швеции заявили, что знают об инциденте и находятся в контакте с аэропортом Арланда.
Напомним,
На базе НАТО в Гайленкирхене почти на сутки было объявлено предупреждение о терроризме. Меры приняты на основании информации о возможной угрозе со стороны России.