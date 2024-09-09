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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Аэропорт Арланда в Стокгольме закрыл воздушное движение после сигнала тревоги о дронах

Аэропорт Арланда в Стокгольме закрыл воздушное движение после сигнала тревоги о дронах

Киев  •  УНН

9 сентября 2024, 08:05  •  1352 просмотра

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Аэропорт Арланда в Стокгольме закрыл воздушное движение после обнаружения четырех дронов. По меньшей мере пять самолетов были перенаправлены в другие аэропорты, полиция начала расследование.

По меньшей мере пять самолетов были вынуждены перенаправить рейсы в другие аэропорты.

Пишет УНН со ссылкой на Aftonbladet и Airlive.

Детали

Несколько беспилотников вокруг аэропорта заставили аэропорт Арланда в Стокгольме закрыться в ночь на понедельник.

Сесилия Бенгтсрьом из пресс-службы Управления гражданской авиации Швеции сообщила газете Aftonbladet, что решение было принято после того, как персонал в полетной вышке увидел над аэропортом четыре дрона.

По меньшей мере пять самолетов были перенаправлены из Арланда в аэропорт Хельсинки-Вантаа.

Фінляндія збудує на кордоні з росією 200 кілометрів стаціонарних загороджень3 сентября 2024, 07:01 • 13061 просмотр

Предварительное расследование:

По факту диверсии в аэропорту и нарушений Закона о безопасности было начато расследование. Полиция подозревает, что это действие было преднамеренным, но цель неясна.

Представитель полиции Даниэль Викдаль сказал: «Мы подозреваем, что это был преднамеренный акт, но я не могу ответить на его цель. В связи с конфиденциальностью расследования мы не хотим давать информацию о том, какой именно дрон был замечен или кем».

Вооруженные силы Швеции заявили, что знают об инциденте и находятся в контакте с аэропортом Арланда.

Напомним,

На базе НАТО в Гайленкирхене почти на сутки было объявлено предупреждение о терроризме. Меры приняты на основании информации о возможной угрозе со стороны России.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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