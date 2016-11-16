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Адвокат В.Новинського попросив регламентний комітет рекомендувати ВР повернути подання на доопрацювання

Адвокат В.Новинського попросив регламентний комітет рекомендувати ВР повернути подання на доопрацювання

Київ • УНН

 • 8693 перегляди

КИЇВ. 16 листопада. УНН. Адвокат Олег Татаров попросив регламентний комітет ВР рекомендувати парламенту повернути подання щодо народного депутата  Вадима Новинського на доопрацювання. Про це вын заявив під час засідання Комітету з питань Регламенту та організації роботи Верховної Ради України, передає кореспондент УНН.

"Подання, на нашу думку, не відповідає базовим вимогам законодавства України, зокрема ч.3 ст.218 регламенту ВР. Не містить об’єктивних доказів, щоб обґрунтовувалось настання самої події, не підтверджена участь народного депутата у зазначеній події. З урахуванням зазначеного керуючись ч.4 ст.220 регламенту ВР просимо комітет рекомендувати Верховній Раді повернути подання на доопрацювання", - сказав адвокат.

Як повідомляв УНН, Генеральний прокурор Юрій Луценко 3 листопада підписав подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України Вадима Новинського.

Генпрокуратура здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 146 та ч.1 ст. 365 ККУ, за фактом перевищення влади та службових повноважень колишніми високопосадовцями, а саме В.Януковичем, В.Захарченком, В.Новинським та В.Коряком, при незаконному позбавленні волі особистого помічника предстоятеля УПЦ МП Володимира.

Також вказано, що з вересня по грудень 2013 року В.Новинський, маючи статус народного депутата, був співучасником при вчиненні В.Януковичем, В.Захарченком, В.Коряком та іншими правоохоронцями Києва злочину проти волі, честі та гідності особи, а також у сфері службової діяльності.

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