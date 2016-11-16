Адвокат В.Новинского попросил регламентный комитет рекомендовать ВР вернуть представление на доработку
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Адвокат Олег Татаров попросил регламентный комитет ВР рекомендовать парламенту вернуть представление в отношении народного депутата Вадима Новинского на доработку. Об этом вын заявил во время заседания Комитета по вопросам Регламента и организации работы Верховной Рады Украины, передает корреспондент УНН.
"Представление, по нашему мнению, не соответствует базовым требованиям законодательства Украины, в частности ч.3 ст.218 регламента ВР. Не содержит объективных доказательств, чтобы обосновывалось наступление самого события, не подтверждено участие народного депутата в указанном событии. С учетом указанного руководствуясь ч.4 ст.220 регламента ВР пожаловать комитет рекомендовать Верховной Раде вернуть представление на доработку", - сказал адвокат.
Как сообщал УНН, Генеральный прокурор Юрий Луценко 3 ноября подписал представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Украины Вадима Новинского.
Генпрокуратура осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 146 и ч.1 ст. 365 УК, по факту превышения власти и служебных полномочий бывшими высокопоставленными, а именно В.Януковичем, В.Захарченко, В.Новинским и В.Коряком, при незаконном лишении свободы личного помощника предстоятеля УПЦ МП Владимира.
Также указано, что с сентября по декабрь 2013 года В.Новинский, имея статус народного депутата, был соучастником при совершении В.Януковичем, В.Захарченко, В.Коряком и другими правоохранительными органами Киева преступления против свободы, чести и достоинства личности, а также в сфере служебной деятельности.