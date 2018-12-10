Адвокат спрогнозував, скільки триватиме слідство по українських моряках в РФ

"У принципі процесуально кримінальна справа, попереднє розслідування в кримінальній справі триває близько півтора року. Потім слідчі передають цю справу до суду. Я сподіваюся, що ситуація з військовополоненими українськими моряками буде вирішена швидше, ніж слідство це тягнутиме півтора року. На жаль, це залежить тільки від політичного рішення, це залежить від можливостей української влади в союзництві зі своїми західними партнерами добитися від Кремля необхідного рішення. Я надіюся, що це станеться якомога швидше", - зазначив юрист.



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За його словами, і слідство, і рішення суду РФ щодо затриманих моряків повністю залежить від волі Кремля. "І якщо міжнародне співтовариство зможе знайти підхід або через тиск, або через домовленості, або ж через укладання зовнішньополітичної угоди, де обов’язковою умовою буде звільнення цих військовополонених, то їх звільнять на будь-якій стадії слідства, на будь-якій стадії суду", - наголосив адвокат.



При цьому він додав, що із числа військовополонених і політв’язнів російська влада набирає заручників.

"Це ті люди, яких Росія утримує в неволі, і звільнення котрих обумовлює якимись своїми умовами. Так чинять (вибачте), напевне, якісь сомалійські пірати або ж терористи. Нормальні держави так не чинять", - додав Полозов.



Нагадаємо, захопленим Росією у Чорному морі українським морякам можуть висунути нові звинувачення.



Раніше, 25 листопада у районі Керченської протоки стався російський збройний напад і захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" і буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса в порт Маріуполя - з Чорного в Азовське море, також було поранено і захоплено в полон членів їхніх екіпажів.

У зв'язку з цим у 10 областях України введено воєнний стан до 26 грудня.



24 українських моряків заарештували у Криму 27 і 28 листопада на два місяці.



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У Росії заявили, що у московське СІЗО "Лефортово" з окупованого Криму доставили 21 українського моряка, ще троє перебувають у лікарні "Матроської тиші". Україна згодом підтвердила інформацію про переправлення військових до Росії.