Адвокат спрогнозировал, сколько продлится следствие по украинским морякам в РФ

"В принципе процессуальное уголовное дело, предварительное расследование по уголовному делу продолжается около полутора лет. Затем следователи передают это дело в суд. Я надеюсь, что ситуация с военнопленными украинскими моряками будет решена быстрее, чем следствие это тянуться будет полтора года. К сожалению, это зависит только от политического решения, это зависит от возможностей украинских властей в союзничестве со своими западными партнерами добиться от Кремля необходимого решения. Я надеюсь, что это произойдет как можно скорее", - отметил юрист.



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По его словам, следствие, и решение суда РФ в отношении задержанных моряков полностью зависит от воли Кремля. "И если международное сообщество сможет найти подход или из-за давления, или через договоренности, или же путем заключения внешнеполитического соглашения, где обязательным условием будет освобождение этих военнопленных, то их освободят на любой стадии следствия, на любой стадии суда" , - отметил адвокат.



При этом он добавил, что из числа военнопленных и политзаключенных российские власти набирают заложников.

"Это те люди, которых Россия удерживает в неволе, и освобождение которых обусловливает какими-то своими условиями. Так поступают (простите), наверное, какие-то сомалийские пираты или террористы. Нормальные государства так не поступают", - добавил Полозов.



Напомним, захваченным Россией в Черном море украинским морякам могут выдвинуть новые обвинения.



Ранее, 25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполя - из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен членоы их экипажей.

В связи с этим в 10 областях Украины введено военное положение до 26 декабря.



24 украинских моряков арестовали в Крыму 27 и 28 ноября на два месяца.



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В России заявили, что в московское СИЗО "Лефортово" из оккупированного Крыма доставили 21 украинского моряка, еще трое находятся в больнице "Матросской тишины". Украина впоследствии подтвердила информацию о переправке военных в Россию.