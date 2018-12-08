В мережі з'явились листи дітей до українських моряків
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. В мережі з’явились листи дітей до українських моряків, які були захопленні російськими військовими під час агресії РФ в Керченській затоці. Про це повідомляє УНН із посиланням на сторінку у Facebook одного з правозахисників українських моряків Миколая Полозова.
"Поки дорослі обговорюють усі ті вимоги, Які є до листів в "Лефортово", ДІТИ пишуть", - йдеться в публікацїі Полозова.
Як повідомляв УНН, у Маріуполі військовослужбовці Об’єднаних сил долучились до акції підтримки полонених українських моряків.
Нагадаємо, 25 листопада берегова охорона РФ відкрито здійснила протиправні ворожі дії по відношенню до корабельно-катерної групи українського флоту, що здійснювала перехід до портів Маріуполя та Бердянська. Російська Федерація, поширивши агресію проти України у морському просторі, захопила та утримує в полоні 24 українських моряка, серед яких є тяжко поранені.
Зокрема, на сторінці Полозова було поширено допис Світлани Мельник, яка опубліковала серію дитячих листів до моряків.