В сети появились письма детей к украинским морякам
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. В сети появились письма детей к украинским морякам, которые были захвачены российскими военными во время агрессии РФ в Керченском заливе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу в Facebook одного из правозащитников украинских моряков Николая Полозова.
"Пока взрослые обсуждают все те требования, которые выдвигаются к письмам в "Лефортово", ДЕТИ пишут", - говорится в публикации Полозова.
Как сообщал УНН, в Мариуполе военнослужащие Объединенных сил присоединились к акции поддержки пленных украинских моряков.
Напомним, 25 ноября береговая охрана РФ открыто осуществила противоправные враждебные действия по отношению к корабельно-катерной группе украинского флота, которая осуществляла переход к портам Мариуполя и Бердянска. Российская Федерация, распространив агрессию против Украины в морском пространстве, захватила и удерживает в плену 24 украинских моряка, среди которых тяжело раненые.
В частности, на странице Полозова было распространено сообщение Светланы Мельник, которая опубликовала серию детских писем моряков.