Адвокат низки активістів з-під ВР заявив, що на них не склали протоколів
Київ • УНН
КИЇВ. 3 березня. УНН. Адвокат Павло Богомазов, який був із частиною активістів з наметового містечка під Верховною Радою після розгону у Печерському райвідділенні поліції у столиці, заявив, що на мітингувальників не склали жодного протоколу. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу РНС.
Після кількох годин, проведених у Печерському райвідділенні поліції з активістами, яких затримали під час зачистки наметового містечка, П.Богомазов повідомив, що "не було складено жодного протоколу про затримання", повідомили у політсилі.
"У багатьох пропали особисті речі, які лишалися в таборі (документи, телефони, одяг), які зібрали комунальники та увезли у невідомому напрямку", - додав адвокат.
Він повідомив, що при затриманні з активістами жорстоко поводились. П.Богомазов зазначив, що "за фактами побиття, незаконного затримання та викрадення складено від потерпілих заяву про порушення кримінального провадження".
Нагадаємо, в офісі Омбудсмена нарахували 112 затриманих під час сутичок під ВР.
Зранку 3 березня під будівлею українського парламенту почалися сутички між протестувальниками та правоохоронцями, коли останні прийшли зносити наметове містечко. Постраждали четверо поліцейських, затримали більше 100 осіб.
Поліція відкрила провадження через ранкові події під ВР - за ст. 345 ККУ.
Під ВР правоохоронці знайшли "коктейлі Молотова", п'ять димових мін і дев'ять гранат.