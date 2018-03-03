Адвокат низки активістів з-під ВР заявив, що на них не склали протоколів

КИЇВ. 3 березня. УНН. Адвокат Павло Богомазов, який був із частиною активістів з наметового містечка під Верховною Радою після розгону у Печерському райвідділенні поліції у столиці, заявив, що на мітингувальників не склали жодного протоколу. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу РНС.