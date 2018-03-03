Адвокат ряда активистов из-под ВР заявил, что на них не составили протоколов

КИЕВ. 3 марта. УНН. Адвокат Павел Богомазов, который был с частью активистов из палаточного городка под Верховной Радой после разгона в Печерском райотделе полиции в столице, заявил, что на митингующих не составили ни одного протокола. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу РНС.