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Адвокат ряда активистов из-под ВР заявил, что на них не составили протоколов

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 3 марта. УНН. Адвокат Павел Богомазов, который был с частью активистов из палаточного городка под Верховной Радой после разгона в Печерском райотделе полиции в столице, заявил, что на митингующих не составили ни одного протокола. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу РНС.

После нескольких часов, проведенных в Печерском райотделе полиции с активистами, которых задержали во время зачистки палаточного городка, П.Богомазов сообщил, что "не было составлено ни одного протокола о задержании", сообщили в политсиле.

"У многих пропали личные вещи, которые оставались в лагере (документы, телефоны, одежда), которые собрали коммунальщики и увезли в неизвестном направлении", - добавил адвокат.

Он сообщил, что при задержании с активистами жестоко обращались. П.Богомазов отметил, что "по фактам избиения, незаконного задержания и похищения составлено от потерпевших заявление о возбуждении уголовного производства".

Напомним, в офисе Омбудсмена насчитали 112 задержанных во время столкновений под ВР.

Утром 3 марта под зданием украинского парламента начались столкновения между протестующими и правоохранителями, когда последние пришли сносить палаточный городок . Пострадали четверо полицейских, задержали более 100 человек.

Полиция открыла производство из-за утренних событий под ВР - по ст. 345 УКУ.

Под ВР правоохранители нашли "коктейли Молотова", пять дымовых мин и девять гранат.

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