Адвокат М.Фейгін прокоментував візит Н.Савченко до Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Російський двокат Марк Фейгін прокоментував візит до Росії народного депутата Надії Савченко, зазначивши, що це вигладає "дивно", зважаючи на те, що раніше російський суд засудив її за незаконний перетин кордону зокрема. Про це захисник повідомив у своєму мікроблозі у Twitter, передає УНН.
"З огляду на, що Надію Савченко засудили в РФ, крім іншого, і за незаконний перетин кордону, виглядає це дивно. Вельми", - зазначив М.Фейгін.
Нагадаємо, Надія Савченко приїхала в Москву, де сьогодні Верховний суд РФ розгляне апеляцію на вирок українців Станіслава Клиха та Миколи Карпюка.