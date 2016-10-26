Адвокат М.Фейгин прокомментировал визит Н.Савченко в Россию
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Российский адвокат Марк Фейгин прокомментировал визит в Россию народного депутата Надежды Савченко, отметив, что это выглядит "странно", несмотря на то, что ранее российский суд осудил ее за незаконное пересечение границы в частности. Об этом защитник сообщил в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.
"Учитывая, что Надежду Савченко осудили в РФ, помимо прочего, и за незаконное пересечение границы, выглядит странно. Весьма", - отметил М.Фейгин.
Напомним, Надежда Савченко приехала в Москву, где сегодня Верховный суд РФ рассмотрит апелляцию на приговор украинцев Станислава Клиха и Николая Карпюка.