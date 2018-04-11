Адміністрація СІЗО заборонила передавати продукти українському бранцю Грибу
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Адміністрація російського СІЗО, в якому утримують українського бранця Кремля Павла Гриба заборонила передавати продукти українському бранцю. Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook-сторінку батька затриманого Ігора Гриба.
“„Ці продукти передавати заборонено. Гриб на дієті“. Таку відповідь сьогодні почула людина, яка намагалась зробити Павлу продуктову передачу. Адміністрація СІЗО практично нічого не дозволила передати сину”, — вказав у повідомленні Ігор Гриб.
Він також додав, що: “На фоні загального погіршення здоров’я, відсутність мінімально необхідного харчування призводить до підвищення кислотності в шлунку, що підвищує ризик “раптової появи вираженої кровотечі з просвіту стравоходу, шлунку чи дванадцятипалої кишки, зі зниженою згортальною функцією крові. Пацієнту в комплексі лікування необхідно порто-системна шунтуюча операція”.
Даний медичний висновок зроблений на основі огляду, здійсненого доктором медичних наук, професором В.Притулою.
“У випадку появи внутрішньої кровотечі жоден!!! медичний заклад Краснодарського краю просто не спроможний надати необхідну допомогу. Павло повільно стече кров’ю. Російська репресивна машина вбиває українських громадян”, — додав батько українського бранця.
Як повідомляв УНН, здоров’я бранця Гриба погіршилось, лікування він не отримує.