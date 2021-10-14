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Адель повертається: співачка анонсувала вихід нового альбому

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КИЇВ. 14 жовтня. УНН. Британська співачка Адель у своєму Twitter оголосила про вихід першого за шість років альбому, інформує УНН

Деталі

Новий альбом Адель називається "30", його реліз відбудеться 19 листопада. Співачка називає свої альбоми на честь віку, в якому вона створювала пісні. Попередні називалися: "19", "21" і "25". 

Імовірно, альбом буде присвячено стосункам із колишнім чоловіком Саймоном Конеккі, з яким Адель розлучилася 2018 року після восьми років шлюбу.

"За цей час я дізналася про себе гірку правду. Я позбулася безлічі кайданів, але потрапила в нові. Знаходила розумну істину, а потім знову починала йти за своїми почуттями. І пройшла так багато, що вже можу сказати, що ніколи не відчувала себе настільки спокійною. І нарешті я готова презентувати свій альбом. Створення цих пісень припало на бурхливий період мого життя", — ідеться в описі обкладинки альбому.

30 - November 19 pic.twitter.com/vp6ornlda2

— Adele (@Adele) October 13, 2021

Нагадаємо

Нещодавно співачка опублікувала чорно-білий тизер до однієї з нових пісень Easy on Me, прем'єра якої відбудеться 15 жовтня.

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