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Адель возвращается: певица анонсировала выход нового альбома

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КИЕВ. 14 октября. УНН. Британская певица Адель в своем Twitter объявила о выходе первого за шесть лет альбома, информирует УНН.

Детали

Новый альбом Адель называется "30", его релиз состоится 19 ноября. Певица называет свои альбомы в честь возраста, в котором она создавала песни. Предыдущие назывались: "19", "21" и "25". 

Вероятно, альбом будет посвящен отношениям с бывшим мужем Саймоном Конекки, с которым Адель рассталась в 2018 году после восьми лет брака.

"За это время я узнала о себе горькую истину. Я избавилась от множества оков, но попала в новые. Находила разумную истину, а затем вновь начинала следовать своим чувствам. И прошла так много, что уже могу сказать, что никогда не чувствовала себя более умиротворенной. И, наконец, я готова представить свой альбом. Создание этих песен пришлось на бурный период моей жизни", — говорится в описании обложки альбома.

30 - November 19 pic.twitter.com/vp6ornlda2

— Adele (@Adele) October 13, 2021

Напомним

Недавно певица опубликовала черно-белый тизер к одной из новых песен Easy on Me, премьера которой состоится 15 октября.

Украинские Национальные Новости

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