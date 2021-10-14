Адель возвращается: певица анонсировала выход нового альбома
Киев • УНН
КИЕВ. 14 октября. УНН. Британская певица Адель в своем Twitter объявила о выходе первого за шесть лет альбома, информирует УНН.
Детали
Новый альбом Адель называется "30", его релиз состоится 19 ноября. Певица называет свои альбомы в честь возраста, в котором она создавала песни. Предыдущие назывались: "19", "21" и "25".
Вероятно, альбом будет посвящен отношениям с бывшим мужем Саймоном Конекки, с которым Адель рассталась в 2018 году после восьми лет брака.
"За это время я узнала о себе горькую истину. Я избавилась от множества оков, но попала в новые. Находила разумную истину, а затем вновь начинала следовать своим чувствам. И прошла так много, что уже могу сказать, что никогда не чувствовала себя более умиротворенной. И, наконец, я готова представить свой альбом. Создание этих песен пришлось на бурный период моей жизни", — говорится в описании обложки альбома.
30 - November 19 pic.twitter.com/vp6ornlda2— Adele (@Adele) October 13, 2021
Напомним
Недавно певица опубликовала черно-белый тизер к одной из новых песен Easy on Me, премьера которой состоится 15 октября.